В Киеве в первые дни 2021 года выписали 134 штрафа на нарушителей карантина

В столице полицейские прекратили работу ночного клуба и спорткомплекса.

В Киеве в первые дни 2021 года правоохранители составили 134 административных протокола из-за нарушения карантина. Всего с марта прошлого года киевские полицейские выписали 9 864 протокола.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители продолжают контролировать соблюдение киевлянами и гостями столицы правил карантина. Особое внимание сотрудники полиции уделяют не только наличию у граждан средств индивидуальной защиты, но и правильного ношения", – сказали в ведомстве.

Кроме того, полицейские разъясняют украинцам правила ношения защитных масок и просят соблюдать социальную дистанцию.

В полиции добавили, что недавно была остановлена работа ночного клуба. На администрацию и посетителей составлены административные протоколы.

Также был обнаружен спорткомплекс, который, несмотря на карантинные ограничения, продолжал работать. Руководство спорткомплекса отказалось прекратить работу, поэтому полицейские составили на администрацию протокол и открыли уголовное производство.

Отметим, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. Штраф на нарушителя составляется на месте, без решения суда. Оштрафовать украинцев без маски имеют право работники Нацполиции, сотрудники эпидемиологического контроля и представители органов местного самоуправления.

Во время всеукраинского локдауна 8-24 января новогодние локации в столице прекратят работу.