Во время локдауна в Киеве аттракционы, ярмарки и катки работать не будут, – КГГА

С 8 до 24 января новогодние локации в столице прекратят работу.

Во время всеукраинского локдауна 8-24 января новогодние локации в столице прекратят работу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что новогодние локации в Киеве прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений.

"В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное", – говорится в сообщении.

Будет также запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, прием посетителей в учреждениях культуры и развлекательной деятельности.

В КГГА напоминают, что во время локдауна запрещена работа культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитв, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей до 1 человека на 5 кв. м.

Кроме того, с 8 до 24 января запрещается прием посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общепита смогут работать на вынос и осуществлять адресную доставку заказов.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности". Позже Кабмин добавил товары бытовой химии и прессу к перечню товаров, которые смогут продавать магазины во время локдауна.

СМИ сообщают, что власти могут пересмотреть решение о введении жестких карантинных ограничений 7 января.