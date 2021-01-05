Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании во вторник.

Кабмин добавил товары бытовой химии и прессу к перечню товаров, которые смогут продавать магазины во время локдауна. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24", передает Интерфакс-Украина.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", — сказал он.

По его словам, соответствующее решение Кабмин принял на внеочередном заседании во вторник.

Ранее на брифинге от 5 января 2021 года глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что информация касательно запрета продажи в супермаркетах лекарственных средств, ветеринарных препаратов и кормов для животных во время январского жесткого карантина (локдауна), который будет длиться с 8 по 24 января, не соответствует действительности.

Примечательно, что в заявлении Американской торговой палаты в Украине речь шла о том, что во время локдауна запретят продажу бытовой химии, инструментов, одежды, прессы, лампочек, батареек и детских товаров для учебы. О том, что запрета на продажу этих товаров не будет Степанов во время брифинга не сказал.

Согласно постановлению №1236 Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года, в период локдауна на всей территории страны запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой. Американская торговая палата в Украине такой запрет назвала ограничением прав потребителей.

Ограничение ассортимента возмутило украинцев, подняв волну обсуждений в соцсетях и прямой критики в адрес правительства. Там пообещали 5 января внести изменения в постановление о локдауне, благодаря чему граждане смогут покупать в магазинах бытовую химию.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

Несмотря на снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что локдаун отменять не будут.