Следователь СБУ на Львовщине растратил 24 килограмма арестованного золота и серебра

Из сейфов СБУ исчезли конфискованные ювелирные изделия, стоимость которых даже "в ломе" составляет свыше 8,6 млн гривен.

Во вторник, 6 января сотрудники Львовского территориального управления ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий следователю по особо важным делам следственного отдела Управления СБУ во Львовской области.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований: "Досудебным расследованием установлено, что 14 января 2019 правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг, которые были изъяты у гражданина Украины в Международном аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года".

В ведомстве подчеркнули: "При этом следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на них был наложен арест".

"В дальнейшем, указанный гражданин, которому следователь вернул изделия, растратил ювелирные изделия общей стоимостью в ломе 8 650 715 гривен", – рассказал В ГБР.

Подозрение было выдвинуто по факту умышленного совершения работником правоохранительного органа действий, "явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия", что подпадает под действие части 3 статьи 365 УК Украины.

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Кроме того, в таких действиях сотрудника СБУ Госбюро рассмотрело признаки уголовного преступления по статье 388 УК Украины – "Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, а также заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации".

"В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", – отметили в ведомстве.

Сообщается также, что оперативное сопровождение в данном уголовном производстве осуществлялось непосредственно самим управлением СБУ во Львовской области.

Напомним, как стало известно в среду, 6 января, в столице Украины Служба безопасности пресекла деятельность неонацистской группировки во главе с "Гитлером".