СБУ пресекла деятельность неонацистской группировки во главе с “Гитлером”

Злоумышленники распространяли "манифест" австралийца Брентона Тарранта, который расстрелял почти 100 мусульман в мечетях.

Группа неонацистов перевела на украинский и русский языки "манифест" австралийского стрелка и распространяла его в печатном виде, сообщает пресс-служба СБУ.

Лидер злоумышленников по прозвищу "Гитлер" через мессенджеры организовал конспиративную сеть, в которой помимо "манифеста" распространял призывы и инструкции по совершению терактов на почве религиозной и расовой неприязни.

В ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли распечатанные материалы, средства связи и оргтехнику.

В СБУ отдельно отметили, что по поводу деятельности группировки неоднократно критически высказывались посольства Австралии и Новой Зеландии.

Лидеру группировки сообщили о подозрении по статье о публичном призыве к совершению террористического акта (ст. 27 части 258-2 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

[ + – ] фото: пресс-служба СБУ [ + – ] фото: пресс-служба СБУ [ + – ] фото: пресс-служба СБУ

О количестве злоумышленников в группировке информации нет.

Брентон Таррант – австралиец, который в 2019 году совершил массовые расстрелы в мечетях города Крайстчерча, в Новой Зеландии. От его действий 51 человек погиб, а 40 получили ранения. Перед совершением преступлений австралийский стрелок опубликовал свой "манифест", в котором пытался обосновать свои политические и расовые взгляды.

Напомним, в Киеве националисты из С14 заявили, что 6 января проведут акцию под посольством Израиля и потребуют "покаяться за Голодомор".