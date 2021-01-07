Статистика коронавируса в Украине на 7 января: почти 9 тысяч заболевших за сутки

За минувший день в больницы с коронавирусом были госпитализированы 2 567 человек.

По состоянию на 7 января в Украине выявлено 8997 новых случаев коронавируса (днем ранее 6 911), сообщается в Telegram-канале Минздрава и в системе мониторинга распространения вируса СНБО.

В частности, среди заболевших за сутки 227 детей и 385 медработников. Также было госпитализировано 2 567 человек, зафиксировано 148 летальных случаев, а выздоровели – 11316 человек.

За сутки было проведено 54 438 тестирований, среди которых 37 287 – методом ПЦР и 17 151 – методом ИФА.

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 099 493 человек, выздоровели 773 214 человек, умерли – 19 505 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 116 031 (731 за сутки);

Винницкая область – 23 405 (250);

Волынская область – 33 851 (142);

Днепропетровская область – 60 890 (414);

Донецкая область – 38 660 (572);

Житомирская область – 40 726 (463);

Закарпатская область – 28 787 (111);

Запорожская область – 57 095 (509);

Ивано-Франковская область – 44 010 (137);

Киевская область – 62 184 (480);

Кировоградская область – 8 745 (82);

Луганская область – 11 571 (331);

Львовская область – 63 898 (288);

Николаевская область – 33 091 (411);

Одесская область – 74 644 (694);

Полтавская область – 38 273 (389);

Ровенская область – 42 338 (326);

Сумская область – 42 215 (505);

Тернопольская область – 34 818 (198);

Харьковская область – 71 812 (599);

Херсонская область – 18 582 (147);

Хмельницкая область – 40 739 (411);

Черкасская область – 40 979 (233);

Черновицкая область – 41 064 (161);

Черниговская область – 31 085 (413).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 5 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 29,92% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 8 273. Тогда было проведено 33 977 ПЦР-тестов.