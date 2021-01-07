Спустя 5 лет заключения. В Украину из Ливии возвращаются четверо моряков

Члены экипажа танкера Captain Khayyam была задержаны в феврале 2016 года.

В Украину возвращаются четверо моряков с танкера Captain Khayyam, которые были задержаны в Ливии еще в феврале 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

У президента подчеркнули, что украинские моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже едут в Украину. Членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года приговорили к 5 годам заключения в Ливии, подозревая в контрабанде нефтепродуктов.

"Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям", – говорится в заявлении.

«Президент Владимир Зеленский всегда настаивает на соблюдении одного важного и непоколебимого принципа под названием« Украина не бросает своих ».

Ранее летом 2020 года из Ливии вернулись домой 14 украинских моряков с судна "Рута", которые провели три года в ливийской тюрьме. Моряков также обвинили в незаконной перевозке нефти и отправили в тюрьму. Следствие по их делу завершилось спустя 8 месяцев после ареста. По делу не было ни суда, ни приговора, лишь инкриминируемые статьи.