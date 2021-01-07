Мокрый снег и гололедица. 8 января в Украине ожидается ухудшение погоды

Влажная и ветряная воздушная масса зайдет в Украину и будет определять погоду в ближайшие сутки.

Ночью в пятницу, 8 января, в северных и восточных, а также Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. При этом в Черниговской и Сумской областях осадки будут значительными. Днем осадки в южных регионах будут преимущественно в виде дождя. На остальной территории страны без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер 7–12 м/с, ночью в северных и восточных, а днем в южных областях местами порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха в течение суток: от 2° мороза до 3° тепла, днем на юге 1–6° тепла.

В Киеве 8 января ночью мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток от 0 до 2° тепла.

В субботу, 9 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей ожидается мокрый снег и дождь, в юго-восточных областях – местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве 9 января без осадков. Температура воздуха ночью 1–3° мороза, днем около нуля.

Напомним, климатологи частично изменили нормы температуры воздуха и выпадения осадков для Киева. Внесенные изменения отражают влияние глобального потепления на климат в Украине. Теперь для декабря климатической нормой температуры в Киеве считается -1,8°С (было -2,3°С), выпадения осадков – 47 мм (было 52 мм). Годовые значения нормы такие: средняя температура воздуха +9,0°С (было +7,7°С), осадки – 618 мм (было 650 мм).

Отметим, что одним из последствий глобального потепления для стран, расположенных в средних широтах (как Украина), является рост средней температуры воздуха и уменьшение выпадения осадков. То есть климат становится более жарким и сухим.