По статистике МОЗ, за сутки выздоровели 5131 людей.

Статистика коронавируса в Украине на 8 января: меньше 6 тысяч заболевших за сутки

По статистике МОЗ за сутки выздоровели 5131 людей.

По состоянию на 8 января в Украине выявили 5676 новых случаев заболевания, — сообщается в Telegram-канале Минздрава и в системе мониторинга распространения вируса от СНБО.

В частности, из 5676 новых случаев за сутки среди заболевших оказалось 179 медиков и 166 детей. 2402 человека было госпитализировано, зафиксировано 83 летальных случая (148 днем ранее). Выздоровело 5131 граждан.

За сутки было проведено 20 192 тестирования, среди которых 16 192 – методом ПЦР и 4040– методом ИФА.

С начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели 778 345 человек, умерли – 19 588 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384) и Киевской (371) областях.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах:

г. Киев – 116 469 (438 за сутки);

Винницкая область – 23 512 (107);

Волынская область – 33 959 (107);

Днепропетровская область – 61 266 (376);

Донецкая область – 39 044 (384);

Житомирская область – 41 084 (358);

Закарпатская область – 28 863 (96);

Запорожская область – 57 453 (358);

Ивано-Франковская область – 44 116 (106);

Киевская область – 62 555 (371);

Кировоградская область – 8 753 (8);

Луганская область – 11 684 (113);

Львовская область – 64 229 (331);

Николаевская область – 33 509 (418);

Одесская область – 74 918 (274);

Полтавская область – 38 388 (115);

Ровенская область – 42 484 (146);

Сумская область – 42 450 (235);

Тернопольская область – 34 919 (101);

Харьковская область – 72 003 (191);

Херсонская область – 18 774 (192);

Хмельницкая область – 41 002 (263);

Черкасская область – 41 125 (146);

Черновицкая область – 41 216 (152);

Черниговская область – 31 375 (290).

По статистике ресурса covid19.gov.ua по состоянию на 6 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 32,5% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 782. Тогда было проведено 37 287 ПЦР-тестов.