В МИД Британии и Украины опровергают информацию об "ослаблении" санкций против Крыма

Великобритания поддерживает территориальную целостность страны и поддерживает санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

“Соединенное Королевство, как государство, которое вышло из ЕС, начало процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе и в отношении России, к собственному национальному законодательству.", — сообщается на странице спикера МИД в Фейсбуке Олега Николаенко.

Общая лицензия британского Министерства финансов для морских портов Крыма воспроизвела санкционное отступление от решения Совета ЕС 2014/145/CFSP. Такое отступление существует с 2017 года. И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведения речь не идет

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По словам посла Великобритании в Украине, Великобритания поддерживает территориальную целостность Украины. Все заявления о том, что ослабили санкции в Крыму некорректны.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания ослабила санкции в отношении крымского полуострова.