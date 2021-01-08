Четверо украинских моряков вернулись в Украину из ливийской тюрьмы (фото)

Экипаж танкера "Captain Khayyam" больше 4 лет удерживали в тюрьме "Айн Зара".

Сегодня утром в аэропорт Борисполя прибыл борт с освобожденными украинцами, сообщает пресс-служба ОП.

"По поручению президента, МВД вместе с МИД успешно завершили тяжелые и длительные переговоры касательно освобождения украинских моряков, которые более 4 лет удерживались в тюрьме в Ливии. Спасибо ДМС за службу", — заявил Аваков.

Домой вернулись Павел Чайка, Владимир Тостоган, Евгений Морарь, и Олег Вайнеровский, Встречали моряков их родственники, а также министр Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко, заместитель ОП Роман Машовец и другие.

Моряк Тостоган поблагодарил президента Украины, МИД, МВД и всем, кто способствовал освобождению членов корабля вернутся на родину. "Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу всех поздравить с Рождеством Христовым. Большое всем спасибо и Слава Украине!", — прокомментировал свое освобождение Тостоган.

Напомним, что Ливия в своих территориальных водах арестовала судно "Captain Khayyam" за возможную контрабанду топлива. Позднее членов экипажа корабля приговорили к 5 годам заключения.

Ранее летом 2020 года из Ливии вернулись домой 14 украинских моряков с судна "Рута", которые провели три года в ливийской тюрьме.