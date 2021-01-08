На Донбассе боевики открыли огонь из гранатометов по ремонтной бригаде

На работы были получены письменные гарантии безопасности от представителей "ДНР".

В пятницу, 8 января, боевики на Донбассе два раза открывали огонь из стрелкового оружия и гранатомета в сторону ремонтной бригады, которая выполняла работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк" в районе населенного пункта Южное.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что первый раз оккупанты пустили в ход оружие около 11:00, из-за чего ремонтные работы были приостановлены. Потом их возобновили в 12:00. После этого около 14:00 снова произошел обстрел и рабочим пришлось завершить ремонт.

В штабе уточнили, что проведение ремонта было запланированным.

"СММ ОБСЕ были получены письменные гарантии безопасности со стороны ВФ ОРДО. Со стороны ВС Украины предоставлены аналогичные гарантии для проведения "зеркальных" работ по восстановлению водопровода в сторону Горловки на временно оккупированную территорию", – сказано в сообщении.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации подготовила письменную ноту, которая будет направлена в СММ ОБСЕ.

Кроме того, командование ООС на странице в Facebook добавило, что с начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима тишины. Боевики применяли против украинских военных запрещенные минометы.

Отметим, в начале января в селе Благодатное (Донецкая область) 16-летний подросток подорвался на взрывоопасном предмете. Полиция возбудила уголовное дело.