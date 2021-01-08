"Не буду шутить насчет локдауна": мэр Канева показал упавшую главную елку в городе (фото)

Мэр Канева извинился за инцидент и выразил надежду, что это не испортит праздничного настроения горожанам.

В городе Канев (Черкасская область) в четверг вечером, 7 января, рухнула главная городская новогодняя елка, установленная на Ярмарочной площади. Ее повалил сильный ветер.

Об этом написал в Facebook мэр Канева Игорь Ренькас.

Градоначальник сообщил, что праздничная елка упала вчера около 22:30 и сегодня ее демонтируют.

"Вчера 07.01.2021 сильными порывами ветра повреждена центральная елка города Канев. От сильных порывов ветра упала праздничная елка. Сейчас проводится демонтаж и выясняются обстоятельства. Не буду шутить насчет локдауна, но такая ситуация произошла в городе впервые", – написал городской голова.

Ренькас извинился за инцидент и выразил надежду, что это не испортит праздничного настроения горожанам.

Горожане в комментариях возмутились инцидентом: "Ветер был везде, но только в Каневе упала елка", "Непогода с сильным ветром и дождем сделала свое. Но это не самое страшное, что могло быть".

Отметим, ранее сотрудники детского консультативно-диагностического центра на улице Тычины, 12 в столичном микрорайоне Березняки нарядили новогоднюю елку в соответствии с нынешними коронавирусными реалиями.