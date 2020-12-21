Возле столичной больницы на Березняках появилась "ковидная" елка (фото)

На тематическое украшение елки обратили внимание в соцсетях

Сотрудники детского консультативно-диагностического центра на улице Тычины, 12 в столичном микрорайоне Березняки нарядили новогоднюю елку в соответствии с нынешними коронавирусными реалиями, передает телеграмм-канал "Киев Оперативвный".

Помимо традиционных игрушек, хвойное дерево украсили защитной медицинской маской, щитком, медицинским халатом, бахилами, перчатками и шапочкой, над которой закреплена звезда.

Посетители центра уже оценили креатив персонала, а фотография "елки года" разлетелась по сети.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за того, что на главной елке страны поначалу вместо рождественской звезды закрепили шляпу волшебника. Многим она показалась больше похожей на головной убор ведьмы, и ее появление возле Софийского собора возмутило украинцев.

Кроме того, ПЦУ настояла на том, чтобы на елку вернули звезду. По словам митрополита Епифания, церковь защищала традиции.

После резонанса в соцсетях 58-килограммовую шляпу сняли.

Однако на этом неприятности с главной елкой страны не закончились. 19 декабря во время ее открытия сгорела часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору: от нее повалил черный дым, который поднялся над площадью. Пожар удалось быстро ликвидировать с помощью порошкового огнетушителя.