В память о Дэвиде Боуи украинцы принесли цветы к британскому посольству

8 января Дэвиду Боуи могло бы исполниться 74 года.

В субботу, 9 января, у посольства Великобритании в Киеве украинцы отдали дань уважения популярному британскому рок-певцу и актеру Дэвиду Боуи.

Об этом написала в Twitter посол Соединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.

Напомним, Дэвид Боуи родился в 1947 году 8 января, а умер пять лет назад 10 января.

"Дань памяти Дэвиду Боуи у посольства Великобритании в Киеве. Тронута такой идеей. В результате я включила на полную громкость Letʼs Dance (заглавная композиция с одноименного альбома Дэвида Боуи 1983 года, – ред.) в резиденции. По-прежнему блестящий трек", – написала дипломат.

На фото, которым Симмонс проилюстрировала сообщение, видно фотографию музыканта, а также цветы и свечи, которые украинцы оставили у здания посольства.

Отметим, 8 января 2016 года, в день своего 69-летия, Боуи официально выпустил альбом Blackstar. Два дня спустя музыкант скончался от рака печени, с которым боролся на протяжении полутора лет.