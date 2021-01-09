ГСЧС предупредила об опасности схода лавин в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность ожидается в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин на высокогорье Карпат 9 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

Лавина представляет собой некий объем снежной массы, которая несется со скоростью 20-30 м/с и часто наносит довольно ощутимый урон, вплоть до смертельного исхода.

В сообщении на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" также говорится, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) возможна на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области.

"Советуем в эти дни воздержаться от походов на высокогорье и в горы!", – говорится в сообщении.

Отметим, в снеголавинный сезон 2019-2020 годов в украинских Карпатах не сошла ни одна лавина. За весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровня снеголавинной опасности. Причиной отсутствия лавин называется теплый зимний сезон, а также зарастание склонов гор кустарниками.