На борту разбившегося в Индонезии самолета украинцев не было, – МИД

Дипломаты выяснили, что граждан Украины не было на борту разбившегося пассажирского самолета.

По предварительной информации, украинцев нет среди жертв крушения пассажирского самолета в Индонезии.

Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение вблизи Джакарты", – отметил Николенко.

Стоит отметить, как пишет Detik со ссылкой на министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади, на борту разбившегося пассажирского самолета находились 65 человек, а не 62, как сообщалось ранее.

Среди них было 53 пассажира, включая 10 детей, а также 12 членов экипажа.

В субботу, 9 января, вылетевший из Джакарты пассажирский самолет потерпел крушение. Самолет упал в воду, уже найдены обломки и части тел. Рейс SJ182 летел в Потианак. Связь с Boeing 737-500 была потеряна, когда он находился к северу от Джакарты.