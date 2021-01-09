В Индонезии упал в океан пассажирский самолет: на борту было 62 человека (фото, видео)

Рейс SJ182 летел из Джакарты в Потианак. Связь с Boeing 737-500 была потеряна, когда он находился над океаном к северу от Джакарты.

В субботу, 9 января, вылетевший из Джакарты пассажирский самолет потерпел крушение. На борту воздушного судна, предположительно, находились 62 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, самолет упал в воду, найдены обломки и части тел.

По информации Detik, самолет разбился в районе необитаемого острова Мале (архипелаг Серибу, Яванское море, Индонезия).

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Министерство транспорта Индонезии сообщило о начале поисково-спасательной операции.

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Рейс SJ182 вылетел из Джакарты в Потианак в 14:37 по местному времени. Данные сервиса Flight Radar показывают, что спустя 4 минуты после отбытия высота полета за считанные секунды сократилась более чем на три тысячи метров. Связь была потеряна, когда самолет находился над океаном к северу от Джакарты.

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Исчезнувший самолет Boeing 737-500 эксплуатировался в течение 26 лет. Первый полет был совершен в мае 1994 года. Использовался Sriwijaya Air с 2012 года. Sriwijaya Air – третья по величине авиакомпания в Индонезии.

Напомним, недавно компания Boeing также была в центре внимания в связи с цепочкой крушений самолетов серии Boeing 737 MAX. В декабре 2020 года Сенат США сообщил, почему падали "Боинги". Согласно отчету, компания Boeing ненадлежащим образом тренировала пилотов во время сертификационных испытаний самолета Boeing 737 MAX. Напомним, полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в США и других странах после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.