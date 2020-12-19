Сенат США сообщил, почему падали "Боинги": тренировки пилотов велись с нарушениями

Полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Компания Boeing ненадлежащим образом тренировала пилотов во время сертификационных испытаний самолета Boeing 737 MAX.

Об этом говорится в отчете Сената США, пишет Reuters.

В 102-страничном отчете говорится, что Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) пытались манипулировать повторными сертификационными испытаниями самолета Boeing 737 MAX, которые должны были определить, безопасно ли возвращать самолет в небо.

Сенаторы утверждают, что Boeing "тренировал" пилотов-испытателей FAA для того, чтобы достичь нужного компании результата во время повторных сертификационных испытаний 737 MAX. Некоторые из испытаний, как говорится в отчете, были выполнены на симуляторах, которые не были оборудованы для воссоздания аварийных условий.

В документе также говорится, что сотрудники Boeing могли оказывать влияние на проходящих тестирование пилотов, а также заранее сообщать им, что именно нужно им делать.

"FAA и Boeing пытались скрыть важную информацию, которая могла способствовать трагедиям с самолетами 737 MAX", – говорится в отчете.

Напомним, полеты Boeing 737 МАХ были приостановлены в США и других странах в прошлом году после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

29 октября 2018 года разбился самолет Boeing 737 MAX 8, приналежащий индонезийской авиакомпании Lion Air. Борт JT610 летел из Джакарты в Панкалпинанг. Погибли 189 человек.

10 марта 2019 года разбился самолет той же модели, рейс 302 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой. Погибли 157 человек.

Рассчитанный показатель аварийности у Boeing 737 МАХ — 4 аварии на миллион рейсов. Боинг 737 предыдущих поколений совершал в среднем 0,2 аварии на миллион полетов.

В середине ноября в США сняли запрет на полеты Boeing 737 МАХ, введенный после двух катастроф подряд.

2 декабря Boeing 737 MAX совершил 45-минутный демонстрационный перелет из Далласа, штат Техас, в Талсу, штат Оклахома с десятками журналистов на борту.