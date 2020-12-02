"Боинг-737" возвращается в небо спустя два года запрета на эксплуатацию

Этот рейс стал первым с марта 2019-го, когда "Боинг-737" принял на борт пассажиров.

Исчезнувший на два года из неба самолет "Boeing 737 MAX" в среду 2 декабря совершил 45-минутный демонстрационный перелет из Далласа, штат Техас, в Талсу, штат Оклахома с десятками журналистов на борту.

"Это происходит за несколько недель до первого коммерческого пассажирского рейса 29 декабря и является частью усилий по связям с общественностью, чтобы развеять любые опасения по поводу самолета", – сообщает "Reuters".

Впервые с марта 2019 года самолет появиться на публике с тех пор, как прекратил летать из-за смертельных авиакатастроф, когда в двух авариях за пять месяцев погибли 346 человек. До остановки полетов это был самый продаваемый самолет компании "Boeing". Прекращение его эксплуатации, подорвало лидерство США в авиационной промышленности, вылившись в самый серьезным кризис в отрасли авиабезопасности за последние десятилетия.

"Настроение полета в среду, в котором участвовал наш репортер, было сдержанным", – сообщается в материале "Reuters". По словам репортера, около 90 журналистов, бортпроводников и других сотрудников американской компании "American Airlines", прибывших на рейс в медицинских масках, общались между собой во время полета.

Этот рейс стал первым, когда кто-либо, кроме сотрудников регулирующих органов и отраслевого персонала авиакомпании, летал на "Boeing 737 MAX" с момента остановки полетов. "История авиации строится вокруг цепочек безопасности. Когда цепь безопасности разрывается, наши специалисты в отрасли должны исправить ее и вернуть все на место", – сказал пассажирам капитан Пит Гэмбл перед взлетом.

Источники "Reuters" в отрасли сообщили, что в качестве еще одной "демонстрации уверенности" европейская бюджетная авиакомпания "Ryanair" настроена разместить крупный заказ на 75 дополнительных самолетов "737 MAX", бразильская компания "Gol Linhas Aereas Inteligentes" планирует в этом месяце медиа-мероприятие, посвященное обновленному дизайну MAX.

Напомним, в середине ноября Федеральное управление гражданской авиации США разрешило авиакомпании "Boeing Co" возобновить полеты пассажирских самолетов четвертого поколения 737-ой серии после изменения конструкции и переобучения экипажей.