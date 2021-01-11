"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Telegram и Viber
Чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa.
"Укрзализныця" работает над запуском собственного чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.
Об этом сообщается на сайте УЗ.
Согласно анонсу компании, чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa и технологическим партнером – компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.
"Укрзализныця" также анонсировала пресс-конференцию по запуску указанных чат-ботов на вторник, 12 января.
Ранее в мессенджерах Telegram, Viber и мессенджере Facebook в виде чат-бота работал украинский сервис поиска билетов RailwayBot.
Отметим, ранее "Укрзализныця" обещала обеспечить курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время январского локдауна.