"Укрзализныця" запускает чат-боты по продаже билетов в Telegram и Viber

Чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa.

"Укрзализныця" работает над запуском собственного чат-бота с функцией продажи билетов в мессенджерах Viber и Telegram.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Согласно анонсу компании, чат-бот запускается в сотрудничестве с платежной системой Visa и технологическим партнером – компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

"Укрзализныця" также анонсировала пресс-конференцию по запуску указанных чат-ботов на вторник, 12 января.

Ранее в мессенджерах Telegram, Viber и мессенджере Facebook в виде чат-бота работал украинский сервис поиска билетов RailwayBot.

Отметим, ранее "Укрзализныця" обещала обеспечить курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время январского локдауна.