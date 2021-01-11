Посетители показали до отказа забитый ресторан во Львове во время локдауна (видео)

Рестораторы затянули с локдауном на три дня – до понедельника – чтобы успеть заработать в этот уикенд.

В городе Львов, в первые дни усиленных карантинных ограничений, стартовавших 8 января, многие рестораны решили не закрываться. Об этом сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", ссылаясь на собственные источники среди своей аудитории.

"Наши подписчики прислали видео из одного из заведений Львова, владельцы которого продолжили полноценное обслуживание клиентов", – передает канал в воскресение вечером, 11 января, отмечая, что ролик был снят уже после введения запрета на работу общепитов.

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Как отмечает автор ролика: "Все столики заняты. Работники ресторана говорят, что будут принимать посетителей до 11 января". Владельцы заведения, объяснили это тем, что им выгоднее заплатить штраф, чем полностью закрыть ресторан на карантин, сообщается в публикации.

Читатели Фокуса поделились фотографией центра Львова, снятой в воскресение, 10 января:

Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции Львовской области отрапортовал утром в субботу, 9 января, что за первые сутки усиленного карантина были документально зафиксированы 63 подобных нарушения.

Отметим, что с прошедшей пятницы, 8-го января, и вплоть до 24-го января, которое выпадает на воскресенье, запрещается принимать посетителей в ресторанах, кафе и барах, а общепитам разрешается работать исключительно "на вынос", а также осуществлять адресную доставку заказов.

Кроме того, на этот период запрещается проведение всех массовых мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и в развлекательных заведениях. При этом, как мы уже сообщали, с 8 января, в карпатском курорте Буковель в эти дни настоящий "аншлаг". Так, в сети всплыли фото и видео, как приехавшие на Рождество отдыхающие массово катаются и стоят в огромных очередях к подъемникам.