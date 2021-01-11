За 3 дня карантина более 1600 заведений нарушили карантинные ограничения, - МВД (инфографика)

С 8 по 11 января правоохранители составили 848 админпротоколов и 3658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

Всего были выявлены нарушение карантина в работе у 1658 заведений, сообщает пресс-служба МВД.

Из 1658 заведений 1314 нарушений – у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 – развлекательных заведений и заведений питания, 40 – торгово-развлекательных центрах, 22 – спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 – непродовольственных рынков.

По данным полиции, за время действия январского жесткого карантина было открыто одно криминальное дело по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных болезней и массовым отравлениям).

За все время действия ограничений в Нацполицию поступило 154 200 сообщений о нарушениях карантинных мер. Полицейскими было составлено более 68 тысяч административных протоколов. В том числе 16 105 на работников предприятий или организаций и других лиц.

Дополнительно в Министерстве отметили, что в суд было направлено 66 642 админпротоколов.

Напомним, что в период с 8 по 24 января в Украине начал действовать "карантин зимних каникул".

Сообщалось, что в Киеве в первые дни 2021 года выписали 134 штрафа на нарушителей карантина.