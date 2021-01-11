В "Аскании-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных журавлей: полиция открыла дело

Птицы могли питаться зерном, которое посеяно фермерами на окрестных полях и обработано химикатами.

В заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибли 185 краснокнижных серых журавлей, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

По одной из версий, журавли могли питаться зерном, которое посеяно фермерами на окружающих полях и обработано химикатами для борьбы с грызунами.

Причина гибели птиц устанавливается лабораторным путем, на месте работают сотрудники полиции, Госпотребслужбы и экологической инспекции.

На странице заповедника в Facebook сообщили, что сначала администрация выдвинула иное предположение: серых журавлей выкашивает птичий грипп.

"Его вспышку зафиксировали в селе Заозерное соседнего Каховского района области. Поэтому прежде всего сообщили об экологическом бедствии в подразделение Госпродпотребслужбы в Чаплинском районе. Оттуда выехали на место, взяли пробы тканей погибших птиц, и отправили на анализ в Одесскую гослабораторию ветеринарной медицины. Но заражение птичьим гриппом не подтвердилось", — сказано в сообщении.

Ученые исследовали поля, которые находятся недалеко от заповедника и обнаружили посевы озимых, где были рассыпаны отравленные зерна пшеницы – так аграрии борются с нашествием мышевидных грызунов. Встретили и трактор, с которого эти зерна разбросали.

Директор заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко рассказал, что тракторист, работавший с химией, не имел никаких средств индивидуальной защиты.

Сотрудники заповедника подсчитали, что ущерб, нанесенный природе в результате отравления краснокнижных птиц, составляют 2 млн 775 тысяч грн.

Напомним, в национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный в Одесской области, из-за аномально теплой погоды с зимовки вернулось несколько розовых пеликанов, вероятно, посчитавших, что уже пришла весна.