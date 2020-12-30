В Одесскую область из-за аномально теплой погоды вернулись розовые пеликаны (фото)

Розовые пеликаны являются редким, исчезающим видом птиц и занесены в Красную книгу Украины.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", расположенный в Одесской области, из-за аномально теплой погоды с зимовки вернулось несколько розовых пеликанов, вероятно, посчитавших, что уже пришла весна.

Фотографией редких краснокнижных птиц и своим комментарием об увиденном поделился у себя в Facebook научный сотрудник парка Иван Русев. По его словам, украинские пеликаны зимуют в северо-восточной и экваториальной Африке, а в теплые края улетают еще в конце октября.

"Но из-за этой теплой зимы, не все пеликаны улетели далеко на Юг, отдельные птицы кочуют по Придунавью. И, вот, на днях, снова три пеликана вернулись к нам – на Тузловскую Амазонию", – написал Русев и запостил снимок пернатых.

[ + – ] Источник: Facebook / Ivan Rusev

По словам сотрудника НПП, розовые пеликаны "очень чуткие" птицы. "И как только похолодает, они снова улетят на Юг. Как только почувствуют надвигающиеся морозы", – добавил ученый.

Отметим, что розовый пеликан внесен в Красную книгу Украины, и по своему природоохранному статусу отмечен, как исчезающий вид. В Украине они проживают только в самых теплых – Одесской, Николаевкой, Херсонской – областях, а также в Крыму.

Напомним, в августе этого года отдыхающие обнаружили и засняли розовых пеликанов в курортном поселке Кирилловка, Запорожской области, целое семейство которых неспешно прогуливалось и ловило рыбу на Молочном лимане.