В Харькове двое полицейских год воровали кабели спецсвязи

Почти за год "правоохранители" совершили 19 краж.

В Харькове двух полицейских и еще двух гражданских подозревают в краже магистральных кабелей связи Укртелекома и Госспецсвязи. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"По данным следствия, в течение года патрульный полицейский, сотрудник батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области и двое гражданских лиц, вступив в сговор, совершали кражи магистральных кабелей связи "Укртелеком" и Госспецсвязи на территории Харькова", — сказано в сообщении.

8 января 2020 четверо мужчин проникли в хранилище магистральных линий связи, заранее заготовленным инструментом перекусили кабель и положили багажник автомобиля, на котором приехали.

Пресс-служба полиции сообщила, что за 10 месяцев 2020 года зафиксировано 19 фактов краж кабеля.

Сотруднику батальона конвойной службы избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, трем другим подозреваемым — в виде ночного домашнего ареста.

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