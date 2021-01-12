НАН составила прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине на январь

Наблюдаемая летальность от ковида остается в диапазоне 1,5–2%.

В Национальной академии наук (НАН) Украины прогнозируют, что в период 12–18 января среднее количество новых случаев COVID-19 будет 5545. Среднее количество новых летальных случаев за день – 116. В период 19–25 января среднее количество новых случаев составит 4663 в сутки, а умерших – 102.

Такие прогнозы получены с использованием компартментной модели SEIR-U. При анализе также использовалась статистическая модель Facebook Prophet. Обе модели обладают своими ограничениями.

Ученые отметили, что ежедневное количество положительных тестов хорошо аппроксимирует количество новых заражений на момент тестирования. Информация об объемах тестирования публикуется раньше и не несет ретроспективных изменений, поэтому может быть использована для оценки реального количества официально выявленных инфицированных.

Наблюдаемая летальность от ковида остается в диапазоне 1,5–2%. Летальность в госпиталях снизилась, но существенно вырос средний возраст новых больных.

Данные по общей смертности по всем причинам предварительно указывают на уменьшение избыточной смертности в декабре и на уменьшение величины недооценки смертности, связанной с COVID-19, в ежедневной статистике от Минздрава о летальных случаях.

Прогноз составила рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, созданная на базе Института проблем математических машин и систем НАНУ.

Напомним, за сутки 11 января в Украине зафиксировано 5 116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 1 092 человека, умерли – 184.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 10 января было проведено 12 042 ПЦР-тестов, из них 27,4% оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 303 образца.