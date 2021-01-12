Коррупционные скандалы и "наркотический геноцид" - кто курирует вакцинацию от COVID в Украине, - СМИ

Как отмечает издание, в бюджете на 2021 год на вакцинирование заложены почти 3 млрд грн, также деньги будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам.

Одним из ответственных за массовую вакцинацию украинцев от COVID-19 является советник главы ОП – Михаил Пасечник. Пасечник уже несколько раз был связан с Минздравом, в частности дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств. Каждый раз его пребывание на посту заканчивалось коррупционными скандалами, расследованиями и обвинениями в многомиллионных потерях бюджетных средств, пишет РБК-Украина.

Как отмечает издание, в бюджете на 2021 год на вакцинирование заложены почти 3 млрд грн, также деньги будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам.

«Об опыте Пасечника в освоении бюджетных средств говорится в отчете Контрольно-ревизионного управления, которое проводило проверку деятельности Минздрава в 2002-2003 годах. Михаил Пасечник как раз возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам. Как выяснилось, за бюджетные средства чиновники закупали у «своих» фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Этой «своей» фирмой стала фармацевтическая компания «Фалби», которая принадлежала Пасечнику. Предоставленные КРУ и Счетной палатой Украины результаты проверок свидетельствуют об ужасных многомиллионных потерях бюджетных средств», — отмечают журналисты.

Что касается самой компании «Фалби», то с ней связана еще одна скандальная история с использованием государственных средств. В 2006 году «Фалби» подписала с государственным «Укрэксимбанком» кредитное соглашение с лимитом на 40 млн дол. Потом Пасечник влез в долги, не отдав их до сих пор. Долг аптечной сети перед Укрэксимбанком составил 1 млрд грн.

Второе назначение Пасечника в Государственную службу лекарственных средств в 2014-15 годах ознаменовалось обвинениями в «наркотическом геноциде» украинцев. «Под протекцией Пасечника было принято решение о том, что кодеиносодержащие препараты в Украине можно свободно продавать в аптеках. Такие препараты используются для приготовления «крокодила», из-за относительной дешевизны компонентов его еще называют «наркотиком для бедных», — говорится в статье.

Как сообщали СМИ, деятельность советника главы ОП Пасечника ставит под угрозу вакцинацию от COVID-19.