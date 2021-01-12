"Укрзализныця" выпустила календарь на 2021 год с российским поездом и ошибками, – соцсети

Поезд легко распознать по эмблеме и фирменным цветам компании РЖД

На календарях на 2021 год от "Укрзализныци" появился снимок поезда РЖД, а обратил на это внимание пользователь Алексей Довгалюк, о чем сразу же написал на форуме железнодорожников Украины в Фейсбуке, опубликовав соответствующее фото.

Как видно на кадре, январь в календаре проиллюстрирован поездом с логотипом ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), покрашенным в фирменные цвета компании – серый и красный.

"Что это? Кризис жанра Жмака? Или простая тупость? Календарь УЗ, а поезд на фото РЖД. Что происходит?", – подписал снимок Довгалюк.

Фото: Скриншот

Однако одним фото российского поезда не обошлось. Если внимательно присмотреться к самому календарю, то можно заметить, что вместо ВТ (вівторок), там почему то стоят две буквы В, а также сразу после 4-го января идет 6-е, а потом – снова 6-е.

Фокус обратился за комментарием в Укрзалізницю — там не дали ответа на этот вопрос и попросили сформулировать обращение на бланке.

Напомним, 26 августа 2020 года главой Укрзализныци стал бывший заместитель Саакашвили и глава набсовета аэропорта Борисполь Владимир Жмак. Наблюдательный совет "УЗ" практически единогласно проголосовал за кандидатуру Жмака.

Ранее исполняющего обязанности главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика и его подчиненных обвинили в махинациях на десятки миллионов гривен, путем искусственного поднятия стоимости билетов.