Украина пока не требует подтверждения вакцинации у иностранцев, пересекающих границу, – Ляшко

Иностранные граждане, въезжающие в Украину должны иметь страховой полис и отрицательный результат ПЦР-теста.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет требовать от иностранцев международного свидетельства о проведении вакцинации при пересечении украинской границы.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга во вторник, 12 января.

"Украина рассматривает этот вопрос, но пока не внедряет. Поскольку сегодня этот вопрос еще обсуждается. Окончательное решение будет принято после того, как получим четкую информацию о том, что вакцинированный человек делает невозможным распространение коронавирусной болезни", – сказал Ляшко.

Он добавил, что иностранные граждане при пересечении украинской границы должны иметь при себе полис страхования на случай заражения коронавирусом, а также отрицательный результат ПЦР-теста.

Он также сказал, что жители оккупированных территорий смогут бесплатно сдать тест на коронавирус. Если он покажет отрицательный результат, то люди смогут избежать 14-дневной самоизоляции:

"Пожалуйста, следите за новостями на сайтах данных ОГА. Там будет указано, где откроются пункты тестирования. После пересечения КПВВ жители временно оккупированных территорий смогут сдать тест на COVID-19 бесплатно. Люди, с негативным тестом смогут не уходить на самоизоляцию", – сказал Ляшко.

Напомним, 11 января главный санврач страны заявил, что на осенне-зимний период в Украине запланирован только один локдаун, продлевать его после 24 января не планируют. По его словам, с 25 января ожидается стабилизация уровня заболеваемости, а может, и снижение распространения болезни.