Продление локдауна после 24 января не запланировано, – Ляшко

Вместе с тем, главный санитарный врач не исключает, что если заболеваемость не пойдет на спад, возможны дополнительные меры.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на осенне-зимний период в Украине запланирован только один локдаун, продлевать его после 24 января не планируют.

Об этом он сказал в эфире телеканала Еспресо TV.

В то же время, Ляшко добавил, что в случае дальнейшего значительного роста заболеваемости, возможны дополнительные меры.

"Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", – сказал Ляшко.

Он отметил, что с 25 января ожидается стабилизация уровня заболеваемости, а может и снижение распространения болезни.

Напомним, 8 января в Украине начался новый локдаун. По мнению Виктора Ляшко, Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после эпидемии коронавируса.