Зеленский отреагировал на убийство бойца ООС оккупантами на Донбассе

Президент выразил слова соболезнования родным и близким бойца.

После переговоров с президентом Молдовы Майей Санду, Зеленский подчеркнул, что мирное урегулирование на Донбассе – это "очень непростой и длительный процесс", — идется в заявлении президента.

"Вчера, к большому к большому сожалению, мы понесли одну боевую потерю – это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искреннее соболезнование его семье, всем родным, близким и собратьям", — сказал президент Зеленский.

Как стало известно, погибшим оказался военнослужащий 56 мотопехотной бригады ВСУ. Олег Андриенко родился 22 августа 1983 года в Запорожье. Старший солдат получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Напомним, вчера стало известно о смерти украинского бойца в зоне ООС. Об этом объявила трехсторонняя контактная группа в Телеграме.

Украинская сторона СЦКК приняла все необходимые меры: ввела "режим тишины", выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.

Олег Андриенко стал первой боевой потерей украинских военных на Донбассе в этом году. У него осталась жена и ребенок, которому нет еще и года со дня рождения.