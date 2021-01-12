Укргидрометцентр предупреждает о снегопадах и резком похолодании на юго-востоке страны

К концу недели температура в южных областях Украины ночью может опускаться до -21.

С завтрашнего дня в отдельных областях страны ожидается ухудшение погодных условий, — сообщается на страничке Укргидрометцентра в Фейсбуке.

Синоптики предупреждают, что начиная с 13 января в Сумской, Полтавской, Днеприопетровской, Херсонской и Запорожской областях ожидается снегопад. Ожидается выпадение снега на уровне 5-15 см и порывы ветра 15-20 м\с. Также сообщается о возможном гололеде на дорогах.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозирует налипание снега и гололед. 1 уровень опасности.

[ + – ] Прогноз погоды на 13 января

14 января осадки должны прекратится.

Но с наступлением 15-16 января в регионах ожидается похолодание до 12-18 градусов мороза ночью. В некоторых северных областях возможно снижение температуры до 21 градусах. Днем ожидается от -10 до -16 градусов мороза.

17-18 января температура воздуха и погода сохранится. Сильные заморозки ночью с незначительным повышением температуры днем.

[ + – ] Прогноз погоды на 17 января

Напомним, что в начале года синоптики прогнозировали, что январь 2021 окажется теплее, чем обычно.