По сравнению с Европой, в Украине один из самых мягких карантинов, – Немчинов (инфографика)

В нашей стране нет комендантского часа и не частично закрыта сфера услуг.

Самые строгие варианты карантина введены в Италии, Германии, Греции, Нидерландах, Австрии и Великобритании, — сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Согласно индексу Оксфордского университета, Украина, Франция, Бельгия, Швейцария и Хорватия входят в список стран с наиболее мягкими карантинными ограничениями.

Наименее строгий карантин действует в Хорватии. Правительство страны ввело лишь ограничения на количество людей в общественных заведениях и в местах отдыха. Действовать они будут до 31 января.

В соседней Польше ограничения ввели до 17 января. В стране запретили работу заведений общепита, курортов и гостиниц, а также торговых центров. В новогоднюю ночь действовал комендантский час.

В Италии введен общенациональный локдаун. Под запретом оказалась вся сфера услуг. Действует комендантский час с 22:00 до 5:00. Запрещается покидать свой дом без экстренной нужды. В гостях могут находиться не больше двух человек.

Фото: Facebook / Центр экономического восстановления

Напомним, что с 8 по 24 января в Украине действует жесткий карантин.

По данным МВД Украины, более 1600 заведений нарушили карантинные ограничения.