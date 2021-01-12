По ID-карточке: Для граждан Украины введут облегченный режим пересечения границы с Молдовой

Владимир Зеленский анонсировал строительство автодороги Киев-Кишинев через Винницу, отметив, что при пересечении границы с Молдовой загранпаспорта не понадобятся.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство автодороги "Киев-Кишинев", которая будет проходить через Винницкую область. Как сообщает "33 канал", к такому решению лидеры двух соседствующих государств пришли по результатам официальной встречи Зеленского с президентом Молдовы Майей Санду.

Видео с подписанием соглашений о взаимной интеграции между Украиной и Молдовой, а также выступления двух глав государств опубликованы на Facebook-странице Офиса президента Украины во вторник, 12 января.

"У нас есть амбициозная идея – строительство современной автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили постройку пограничного мостового перехода через реку Днестр, что сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов", – сообщил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров со своей молдавской коллегой.

Новая дорога, как отметил президент Украины – это "активизация торговли, упрощение транзита и улучшение контактов между людьми". Причем последнее, по словам украинского лидера – "самое главное".

Президент Молдовы подтвердила, что страны планируют "улучшить инфраструктуру на пути Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев". Это, по ее словам, позволит создать транспортный коридор, "который может стать самым быстрым маршрутом из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы".

Зеленский добавил, что в ближайших планах Киева – разрешить пересечение границы между странами без загранпаспортов.

"Мы отметили важность ввести взаимное пересечение границы по ID-паспортам. Актуальной задачей также остается обеспечение образовательных и других прав украинского национального меньшинства в Молдове и, соответственно, молдавского меньшинства в Украине", – заявил украинский лидер.

Санду подтвердила согласие молдавской стороны, и выступила за общую либерализацию международных перевозок между Украиной и Молдовой.

"Мы договорились ускорить поиск решения для обеспечения взаимных поездок на основании удостоверения личности, что принесло бы пользу гражданам обоих государств", – отметила политик.

Напомним, мы уже упоминали об указанной автомагистрали в числе других итогов встречи на высшем уровне, проходившей во вторник, 12 января в столице Украины.