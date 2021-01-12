Из Киева в Кишинев за 5 часов, контрабанда, вакцинация: о чем говорили Зеленский и Санду

Во время официальной встречи президентов Украины и Молдовы было принято решение наладить поездки между странами по внутренним паспортам.

12 января 2021 года в Киеве состоялась официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду. По ее итогам состоялась пресс-конференция, в ходе которой главы государств подбили итоги переговоров. Трансляция подписания официальных документов и выступления президентов велась на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook.

В частности, во время выступления Майя Санду заявила, что стороны договорились о: создании Совета президентов Украины и Молдовы для постоянного сотрудничества; построении и реконструкции автодорог между Киевом и Кишиневом, чтобы между столицами можно было перемещаться за 5 часов; налаживании поездок между странами по внутренним паспортам. Также, по словам Санду, лидеры государств продолжили обсуждать проблемы с комплексом ГЭС на Днестре для защиты реки "для будущих поколений". Помимо того президент Молдовы высказала свою поддержку территориальной целостности Украины и отметила, что конфликты необходимо решить мирным путем.

Зеленский же во время своего выступления заявил, что стороны договорились об активизации борьбы с контрабандой на приднестровском участке границы и обсудили возможность транспортировки газа из Европы в Украину через территорию Молдовы. Также Зеленский отметил, что во время встречи стороны обсудили получение Украиной вакцины от коронавирусной инфекции. Лидеры стран обсудили и важность интеграции Украины и Молдовы с Европейским Союзом. По словам Зеленского, это является "стратегической целью" для обоих президентов.

На сайте Офиса президента Украины появилась новость, согласно которой лидеры стран подписали совместное заявление касательно важности украинско-молдавских двусторонних отношений. Также главы государств подписали Меморандум касательно развития транспортно-транзитного потенциала стран. В рамках этого документа планируется, в том числе, международно-правовое оформление строительства моста "Ямпиль — Косеуц", координация усилий для подготовки инвестиционного проекта и разработки технико-экономического обоснования улучшения пограничной инфраструктуры на украинско-молдавской границе и поиск для реализации этого проекта международных финансовых организаций.

Напомним, встреча Зеленского и Санду длилась с 11:00. Документы были подписаны после 13:00. Прессу на мероприятие не пустили из-за "локдауна". Ранее Санду сообщала, что целью этого визита является "восстановление отношений между соседями".