Майя Санду едет в Киев: на сайте президента Молдовы опубликовали состав делегации

Официальная встреча президентов Украины и Молдовы состоится утром 12 января. Прессу на мероприятие не пустят.

Во второй половине дня 11 января 2021 года президент Молдовы Майя Санду в сопровождении официальной делегации выехала в направлении Киева, где она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой ВРУ Дмитрием Разумковым. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Санду.

На сайте президента Молдовы впервые опубликовали полный состав официальной делегации, сопровождающей главу государства. Вместе с Санду в Киев едут:

Думитру Соколан, государственный секретарь, Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Андрей Спыну, генеральный секретарь, Аппарат Президента Республики Молдова; Кристина Герасимов, советник президента по внешней политике; Серджиу Тофилат, советник президента в области энергетики; Руслан Болбочан, посол Республики Молдова в Украине; Виорика Стурза, начальник Отдела протокола и коммуникации, Аппарат Президента Республики Молдова; Думитру Дору, фотограф, Отдел протокола и коммуникации; Андрей Богинский, оператор, Отдел протокола и коммуникации; Василе Попа, заместитель директора Службы государственной охраны.

Официальная встреча делегации президента Молдовы с Владимиром Зеленским, Денисом Шмыгалем и Дмитрием Разумковым должна состояться 12 января. Это будет первый визит президента Молдовы в Украину за последние 6 лет.

На сайте Офиса президента Украины сообщили, что встреча начнется в 11:00. В 13:00 представители стран должны подписать двусторонние документы, а в 13:10 Санду и Зеленский сделают заявления. Прессу на мероприятие не пустят. Причиной тому назвали "локдаун", введенный в Украине с 8 января.

Напомним, ранее Санду сообщала, что целью этого визита является "восстановление отношений между соседями".

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.

В инаугурационной речи президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам своей страны не только на государственном, но также и на русском, украинском и болгарском языках.