Санду рассказала, о чем будет говорить с Зеленским в Киеве

Президент Молдовы встретится с Зеленским в рамках своего первого зарубежного визита.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, о чем будет говорить на встречах с украинским руководством в рамках своего первого зарубежного визита в должности. Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, целью визита является восстановление отношений между соседями.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года. Нам важно восстановить отношения", — сказала она.

Президент Молдовы говорит, что есть много конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.

"Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции", — говорит Санду.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду 12 января приедет с официальным визитом в Украину.

Санду и Зеленский уже встречались в Киеве – в июле 2019 года. Тогда Зеленский и Санду, которая была на должности премьер-министра страны, обсудили экономическое сотрудничество между странами. Санду тогда заверила, что рассматривает стратегическое партнерство с Украиной как важный фактор собственной безопасности. Зеленский же заявил, что Молдова и Украина не хотят присутствия российских войск на своей территории и навязывания Россией федерализации.

В своей инаугурационной речи президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам своей страны не только на государственном, но также и на русском, украинском и болгарском языках.