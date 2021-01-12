"Не ему нас поучать" – министр Кулеба ответил президенту Лукашенко за Владимира Зеленского

Глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что Александр Лукашенко оторвался от реальности, и попросил считать это официальной позицией МИДа.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба потребовал от президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот прекратил вести диалог с Владимиром Зеленским в поучительном тоне.

Выступая в эфире телеканала "1+1", во вторник, 12 января Кулеба раскритиковал Лукашенко за его "наставническую" позицию в отношении украинского лидера.

Ведущая утреннего шоу "Сніданок з 1+1" напомнила зрителям недавнее высказывание Лукашенко, о том, что он "не держит на Володю зла" за его высказывания о Беларуси, так как они были сказаны "по молодости".

"Ну во-первых президента Украины нет смысла ни в чем поучать, тем более – Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными", – ответил Кулеба.

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Вслед за этим, украинский министр дал Лукашенко короткую характеристику: "Ну он известный персонаж. Он всегда славился своими, такими… "харизматическими" высказываниями. Но чем дальше – тем они становятся более оторванными от реальности".

"И это можете считать официальной реакцией (министерства – ред.)", – добавил Кулеба и улыбнулся.

Напомним, на днях белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов восстановить отношения с Украиной, несмотря на непризнание Киевом результатов президентских выборов, на которых он победил. Тогда же политик высказался о неопытности "молодого" президента Зеленского.