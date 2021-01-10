"Не держу зла на Володю": Лукашенко хочет возобновить отношения с Украиной

По словам белорусского президента, Зеленский "по молодости где-то чего-то сказал", но не будет на него обижаться.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов восстановить отношения с Украиной, несмотря на непризнание результатов президентских выборов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1", передает ТАСС.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", — сказал Лукашенко.

По его словам, "недружественные заявления" украинских официальных лиц объясняются трудным положением, в котором находится Украина.

"Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше. То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем", – говорит Лукашенко.

При этом Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены.

"Застыли пока на этом этапе, мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", — сказал он.

Лукашенко считает, что инициативу для возобновления отношений должна проявить Украина.

В ноябре прошлого года Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за позицию Киева, поддержавшего протесты в Беларуси, и пригрозил ввести санкции.Также Лукашенко рассказал, что не испытывает теплых чувств по отношению к Владимиру Зеленскому.

Спустя неделю после этого заявления, во время посещения предприятия "Гомсельмаш", он заявил, что в Киеве и под Варшавой американские спецслужбы создали свои центры, через которые занимаются раскачкой ситуации по всей планете.