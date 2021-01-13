В 2020 году "карту поляка" получили более 7 тысяч украинцев

За 12 лет более 130 тысяч граждан Украины получили"карту поляка".

В 2020 году 7 094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу.

Об этом говорится в ответе пресс-службы МИД Польши на запрос информагентства "Укринформ".

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, всего с начала выдачи "карты поляка" в 2008 году ее получили более 130 тысяч украинцев.

"Карта поляка" – документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины. Закон "О карте поляка" был принят Сеймом Польши 7 сентября 2007 года.

Владелец этого документа имеет несколько льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения разрешения на постоянное пребывание в стране, ускоренной процедуре получения гражданства. Кроме того, предусматриваются льготы при поступлении в вузы, на проезд в общественном транспорте и т. д.

А в 2019 году президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о "карте поляка", которые позволят выдавать ее лицам во всех странах мира.

Более полумиллиона украинцев, проживающих в Польше, являются польскими налогоплательщиками. Всего в Польше живет около 1,3 миллиона украинцев. Они являются самой большой национальной группой в стране, помимо самих поляков.

Кстати, из-за нехватки медицинского персонала в период пандемии коронавируса Сейм Польши принял закон, упрощающий трудоустройство медиков из-за пределов ЕС, и украинские врачи, в числе прочих, подают заявки на трудоустройство в этой стране.