В Украине будут использовать авиацию для перевозки тяжелых больных, – Степанов (видео)

В Минздраве планируют ввести в Украине гражданскую аэромедицинскую эвакуацию.

В Украине в 2021 году начинается проект по внедрению подразделений гражданской аэромедицинской эвакуации, которые сначала будут запускать во Львове и Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы запускаем такой проект, как создание единого аэромедицинской пространства в Украине. Это очень важный элемент, в частности, с точки развития системы трансплантации. В этом году мы начинаем проект о внедрении гражданской аэромедицинской эвакуации в Украине", – сказал Степанов.

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Он добавил, что в феврале и апреле Минздрав инициирует запуск двух пилотных проектов в аэродинамической эвакуации во Львове и Киеве. Гражданскую аэромедицинскую эвакуацию запустят после принятия соответствующего постановления правительством.

Проект будет предусматривать привлечение аэротехнических возможностей (самолетов и вертолетов ГСЧС и Нацполиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медпомощи. Они будут работать, чтобы оперативно транспортировать тяжелых пациентов, когда невозможно воспользоваться наземным транспортом.

По словам Степанова, Минздрав в 2021 году предпримет ряд мер, чтобы приблизить Украину к трансплантационной независимости. По его словам, в 2021 году в Украине состоится минимум 250 трансплантаций.

В 2019 году в Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию. Из района проведения ООС на самолете в Киев была эвакуирована 12-летняя девочка в коме.

В апреле 2020 года стало известно, что в Украине к борьбе с коронавирусом подключатся аэромедицинские бригады.