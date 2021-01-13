В киевском метро хулиганы разбили окна в четырех поездах

Хоть это и произошло в час пик, пассажиры не пострадали

Неизвестные вандалы разбили окна в поездах киевского метрополитена. В четырех вагонах. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Инцидент произошел накануне вечером, между станциями "Дарница" и "Черниговская". На опубликованных фото видно, как окна покрылись мелкими трещинами, но не рассыпались осколками, так что пассажиры не пострадали. На месте происшествия работали правоохранители.

Позже появилась информация, что хулиганы окна били не изнутри, а бросая камни в вагоны снаружи. Сейчас нарушителей ищут. А испорченные вагоны сняли с маршрута и отправили на ремонт. Сколько стоит заменить разбитые окна из закаленного стекла — представители метрополитена не сообщили.

Напомним, ранее в пресс-службе рассказали, какие станции киевского метро были наиболее загруженными в 2020 году. "Лидирует" станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн пассажиров. Следующей по пассажиропотоку является "Лесная" – 11 млн 560 тыс. пассажиров.

В 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч, или на 44% меньше, чем в 2019 году. Как сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев, на числе перевезенных в прошлом году пассажиров сказались эпидемия коронавируса и карантинные ограничения.