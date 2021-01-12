Киевское метро в 2020 году перевезло почти вдвое меньше пассажиров, чем годом раньше

Наиболее загруженной в 2020 году была станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн пассажиров.

В 2020 году Киевский метрополитен перевез 279 миллионов 484 тысячи пассажиров. Это на 215 миллионов 816 тысяч, или на 44% меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сказал заместитель главы КГГА Александр Густелев, на числе перевезенных в прошлом году пассажиров сказались эпидемия коронавируса и карантинные ограничения.

По его словам, станции-лидеры по пассажиропотоку остаются неизменными. Так, наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является "Лесная" – 11 млн 560 тыс. пассажиров.

Меньше пассажиров традиционно зафиксировано на станции "Днепр" – 555 тыс.

В целом "красная" линия из 18 станций перевезла почти 114 миллионов человек. Второй по загруженности оказалась "синяя" линия. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Наибольший пассажиропоток был на станции "Минская" (9,3 млн), наименьший – на "Почтовой площади" (2,6 млн).

"Зеленой" линией метро за прошлый год воспользовались 67,8 млн пассажиров. Наибольшие пассажиропотоки были на станциях "Лукьяновская" (7,8 млн) и "Выдубичи" (6,7 млн), наименьший — на станции "Красный хутор" – 1 млн 50 тыс. пассажиров.

Напомним, в прошлом году метро Киева не работало два месяца во время карантина – с 17 марта до 25 мая. В первый день работы после карантина Киевский метрополитен перевез в 5 раз меньше пассажиров, чем обычно.

А в понедельник, 11 января, СМИ узнали, как работает в Киеве метро во время локдауна.