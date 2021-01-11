Полные вагоны, но все в масках: СМИ узнали, как работает в Киеве метро во время локдауна

У входа в метро дежурит наряд полиции. Сотрудники следят за общественным порядком и соблюдением ограничений, но, похоже, безуспешно.

Ужесточенные карантинные ограничения действуют в Украине уже четвертый день. Понедельник, 11 января, стал первым рабочим днем во время действия локдауна после долгих выходных. Журналисты "Страны" спустилась в киевское метро и посмотрели, как оно работает.

В частности, на станции метро "Вокзальная" с утра у входа перед турникетами образовалась небольшая тянучка. Людей довольно много. В вагоне метро нет свободных мест. Люди стоят вплотную друг к другу.

При этом все пассажиры метрополитена в масках, за соблюдением этой нормы постоянно следят. Контролер проверяет их наличие еще возле турникета. Если кто-то пытается пройти без маски, его не пропускают. Также у входа в метро дежурит наряд полиции. Они следят за общественным порядком и соблюдением карантинных ограничений.

На пересадочном узле между станциями "Театральная" и "Золотые ворота" также большое скопление людей. Периодически образовывается тянучка.

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Кстати, ранее в пресс-службе Киевского метрополитена сообщали, что подземка будет работать в обычном режиме, но некоторые ограничения все же возможны.

Напомним, 8 января в Украине начался новый локдаун. По мнению Виктора Ляшко, Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после эпидемии коронавируса.