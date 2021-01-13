Дети до 10 лет должны ходить в школу, – Госпотребслужба

Глава Госпотребслужбы Киева выступил за возобновление очного обучения в школах.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан выступил за возобновление очного обучения в школах. По его мнению, дети до 10 лет должны ходить в школу.

Об этом Олег Рубан заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в настоящее время актуален вопрос о психологической и эмоциональной поддержках детей, которые находятся на дистанционном обучении.

"Обучение, которое организовали для 1-4 классов, его надо пересматривать. Провели анализ, что детей до 10 лет целесообразно направлять в школы. Они не являются движущей силой эпидпроцесса и болеют очень мало. Опасность может вызывать только заболевание педагогического состава", – отметил он.

По информации Рубана, с мая 2020 года заболел лишь 1,7% детского населения до 10 лет.

Напомним, 11 января киевские школьники вышли с зимних каникул. Тем не менее обучение для них проходит в дистанционном формате на время действия карантина в Украине.

Ранее министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что на локдауне большинство школ отправят на каникулы, а школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, уйдут на дистанционное обучение.