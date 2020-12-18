В Минобразования объяснили, как будут работать школы во время локдауна

В министерстве считают, что дистанционное обучение – единственный вариант для детей не отходить от школьной программы.

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что на локдауне большинство школ отправят на каникулы. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Вообще позиция Министерства образования и науки такая же, как и ВОЗ, и Министерства здравоохранения Украины: первые четыре класса, как и детские сады, должны учиться. Но есть с 8 по 24 января так называемый локдаун", — сказал Шкарлет.

По его словам, школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, уйдут на дистанционное обучение. Шкарлет считает, что такой формат – единственный вариант для детей не отходить от школьной программы.

На заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.В Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля. Внутри него, с 8 до 24 января, будет действовать жесткий карантин (локдаун).

Правительство 14 декабря опубликовало перечень новых ограничений, которые начнут действовать с 19 декабря. По всей территории Украины запрещается: