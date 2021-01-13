На Позняках чуть не эвакуировали авто с ребенком внутри (видео)

Хозяйка авто оставила ребенка в машине и отлучилась по делам.

В Дарницком районе Киева (Позняки) на проспекте Петра Григоренко, 18 эвакуатор погрузил на платформу авто KIA Sportage, в салоне которого находился ребенок. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

В частности, telegram-канал dtp.kiev.ua опубликовал кадры, как водитель эвакуатора, уже после поднятого шума опускает автомобиль обратно на асфальт, а к машине подходит хозяйка машины и открывает заднюю дверь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

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В инспекции по парковке КГГА журналистам OBOZREVATEL рассказали, что инспектора, который проводил эвакуацию, вызвали для дачи показаний. По его словам, машина была припаркована с нарушением.

"Автомобиль затонирован, а ребенок во время того, как инспектор фиксировал Kia, лежал или спрятался за сидением – его не было видно. Как только малыша заметили, транспорт сразу же опустили", – объяснили сотрудники инспекции и добавили, что во время общения с их сотрудником женщина-водитель согласилась, что нарушила правила парковки, а также оставила ребенка одного в машине. Она принесла свои извинения, а инспектор выписал ей протокол.

Напомним, в Одесской области мужчина под видом эвакуации угнал автомобиль Daewoo Lanos. Инцидент произошел в селе Усатово Одесского района.

Это уже не первый угон авто при помощи эвакуатора в Одесской области. В Нацполиции рассказали, что в конце октября 21-летний житель области вызвал эвакуатор, чтобы присвоить чужой ВАЗ и разобрать его на детали для своей машины такой же марки.