Четыре украинских города попали в ТОП-30 городов мира по пробкам. Киев – 7-й

Возглавила антирейтинг по загруженности дорог столица РФ Москва.

Четыре украинских города – Киев, Одесса, Харьков и Днепр – попали в антирейтинг TomTom по самым большим задержкам времени для автомобильного трафика в 2020 году.

Столица Украины в минувшем году поднялась с 12-го на 7-е место и теперь находится между индийскими Бенгалуру и Нью-Дели. В Киеве средний показатель задержки составляет 51%, а это означает, что 30-минутная поездка на пустой дороге превратится в 45-минутную – при дороге загруженной.

Помимо этого, низкий трафик наблюдается в Украине только 48 дней в году, что является наихудшем показателем в первой десятке антирейтинга.

Одесса оказалась в списке на 11-м месте (44% загрузки), Харьков – на 13-м (43%), Днепр – на 22-м (38%).

Первую строчку в списке заняла столица РФ Москва – там 54% задержки. Далее следуют индийский Мумбай (53%) и столица Колумбии Богота (53%).

Компания TomTom занимается навигацией и цифровым картографированием. Она мониторит задержки трафика в 416 городах 57 стран мира.

Как сообщалось ранее, из-за протеста ФОПов Киев сковали автомобильные пробки.