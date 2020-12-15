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Из-за протеста ФОПов Киев сковали автомобильные пробки

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Киев, Транспортный коллапс, Протесты, ФОПы, транспортное движение, пробки
Фото: Информатор | Из-за протестов в центре города происходит транспортный коллапс

Правоохранительные органы перекрыли проезд транспорта по улицам Крещатик, Институтской и Михаила Грушевского.

Из-за акции протеста предпринимателей в Киеве существенно усложнилось движение транспорта. В центре города происходит транспортный коллапс . Об этом сообщает сайт 44.ua со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Правоохранительные органы перекрыли проезд транспорта по следующим улицам: Крещатик, Институтская, Михаила Грушевского.

Киев, Транспортный коллапс, Протесты, ФОПы, транспортное движение, пробки

Автомобильные очереди есть на улицах Льва Толстого, Жилянской, Саксаганского, Бассейной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Короленковской, Большой Васильковской.

Киев, Транспортный коллапс, Протесты, ФОПы, транспортное движение, пробки

Практически остановилось движение на проспекте Победы в сторону центра, Набережном шоссе.

Также "стоят" улицы Большая Житомирская, бульвар Леси Украинки, частично бульвар Тараса Шевченко и другие прилегающие улицы.

Аналогичная ситуация происходит на бульваре Дружбы народов и Воздухофлотском проспекте.

Как ранее сообщалось, на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения. Из-за инцидента образовалась огромная пробка от Севастопольской площади, а движение транспорта парализовано во все четыре стороны.

Киев, Транспортный коллапс, Протесты, ФОПы, транспортное движение, пробки

В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро метро "Дорогожичи".

А тем временем в столице в Киеве продолжается акция предпринимателей SaveФОП, которая сопровождается столкновениями протестующих с полицией. Участники протестов установили на Майдане палатки, расходиться не собираются и планируют оставаться на ночь. Установленные палатки протестующие взяли в кольцо, чтобы полиция их не смогла забрать.Ожидается, что сочувствующие киевляне подвезут участникам акции чай и булочки.