Из-за протеста ФОПов Киев сковали автомобильные пробки

Правоохранительные органы перекрыли проезд транспорта по улицам Крещатик, Институтской и Михаила Грушевского.

Из-за акции протеста предпринимателей в Киеве существенно усложнилось движение транспорта. В центре города происходит транспортный коллапс . Об этом сообщает сайт 44.ua со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Правоохранительные органы перекрыли проезд транспорта по следующим улицам: Крещатик, Институтская, Михаила Грушевского.

Автомобильные очереди есть на улицах Льва Толстого, Жилянской, Саксаганского, Бассейной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Короленковской, Большой Васильковской.

Практически остановилось движение на проспекте Победы в сторону центра, Набережном шоссе.

Также "стоят" улицы Большая Житомирская, бульвар Леси Украинки, частично бульвар Тараса Шевченко и другие прилегающие улицы.

Аналогичная ситуация происходит на бульваре Дружбы народов и Воздухофлотском проспекте.

Как ранее сообщалось, на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения. Из-за инцидента образовалась огромная пробка от Севастопольской площади, а движение транспорта парализовано во все четыре стороны.

В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении станции метро метро "Дорогожичи".

А тем временем в столице в Киеве продолжается акция предпринимателей SaveФОП, которая сопровождается столкновениями протестующих с полицией. Участники протестов установили на Майдане палатки, расходиться не собираются и планируют оставаться на ночь. Установленные палатки протестующие взяли в кольцо, чтобы полиция их не смогла забрать.Ожидается, что сочувствующие киевляне подвезут участникам акции чай и булочки.